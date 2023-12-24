Мощный ураган обрушился на Сочи

Погиб местный житель

В Сочи ликвидируют последствия сильнейшего шторма. На город обрушились ливни, град и ураганный ветер с порывами более 30-ти метров в секунду. Сотни людей остались без света, на дорогах - снежный коллапс. В результате разгула стихии погиб мужчина, на него упало дерево.

Мощный шторм, сопровождающийся ливнями и шквалистым ветром, накрыл побережье этой ночью. На некоторых улицах автомобилистам пришлось расчищать проезд вручную. Из-за непогоды свыше двух десятков авиарейсов, направлявшихся в Сочи, отправили на запасные аэродромы, ещё несколько - отменили или задержали.

Из-за снежной бури перекрыто движение машин и на КПП Верхний Ларс. Непогода бушует и в Дагестане. Накануне из-за сильного ветра больше 120-ти тысяч жителей остались без электричества. В Севастополе остановлен морской пассажирский транспорт. По прогнозам, улучшение погоды на юге страны ожидается только к вечеру понедельника.

Татьяна Сидорова, «ТВ Центр»

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