Ещё 200 мирных жителей погибли в Газе от ударов Израиля

Растёт число жертв войны

Более двухсот палестинцев погибли за минувшие сутки от обстрелов в секторе Газа. Раненых почти в два раза больше. Армия Израиля наносит массированные удары по городу Хан-Юнис, продолжает зачистку столицы анклава.

Военные рейды проходят и на Западном берегу реки Иордан. А на юге Ливана атакованы позиции "Хезболлы" - там тоже есть погибшие. Сирены воздушной тревоги вновь звучали сегодня и на севере Израиля.

Дома, где у палестинцев были командные пункты, ЦАХАЛ сносит ударами артиллерии и авиации. ХАМАС утверждает, что после одной из таких атак была потеряна связь с группой, которая охраняла пятерых заложников. Скорее всего, пленники погибли.

Возможно, именно эта новость спровоцировала выход сотен израильтян на очередную акцию протеста. Сегодня люди требуют от властей не только срочных мер по освобождению заложников, но и немедленной отставки Нетаньяху. Власти Израиля заверяют, что делают все возможное для освобождения пленников, но военный курс менять не собираются.

Сотни палестинцев спешат покинуть Газу и перебраться на юг к границе с Египтом. Сегодня это единственная более-менее безопасная трасса для беженцев. Примерно раз в неделю израильтяне на несколько часов объявляют режим тишины и прекращают обстрелы. Но надежды на долгосрочное перемирие нет.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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