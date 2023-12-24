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Легковушка влетела в салон автобуса под Ярославлем

12:47
  • воскресенье
  • 24 декабря 2023

Есть пострадавшие

В Ярославской области легковой автомобиль на полной скорости протаранил рейсовый автобус с пассажирами и застрял в салоне.

Видео аварии публикуют в социальных сетях. Женщина за рулём белой иномарки превысила скорость и не справилась с управлением. В результате пострадали четыре человека.

Как рассказали очевидцы, виновница аварии была в состоянии алкогольного опьянения. Всех пострадавших доставили в больницу, сообщает "ТВ Центр".

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