Москву украсили к Новому году

В столице - праздничное настроение

Около пяти тысяч световых конструкций украсили столицу к Новому году и Рождеству. Кадры праздничной Москвы опубликовал мэр Сергей Собянин в личном блоге.

Атмосфера зимней сказки царит по всему городу. Большинство декораций, которые используют повторно каждый год, заняли свои традиционные места.

Для оформления столицы используют современное энергосберегающее оборудование. Светодиодные светильники потребляют меньше электроэнергии, безопасны и работают в любых погодных условиях.

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