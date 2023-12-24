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Католики готовятся встретить Рождество

13:23
  • воскресенье
  • 24 декабря 2023

До праздника осталось несколько часов

Католики, протестанты и верующие ряда православных церквей готовятся к встрече Рождества. В храмах сегодня ночью пройдут праздничные службы.

Католическая община в России по традиции проведёт в эти дни множество благотворительных акций в помощь одиноким, престарелым, пациентам больниц и беженцам.

В Вифлееме в этом году праздничные мероприятия отменили. Вместо украшенной ели и традиционного вертепа напротив базилики Рождества установили инсталляцию, посвящённую страданиям палестинцев в секторе Газа.

В атмосфере тревоги проходит сочельник и в Западной Европе. В Кёльне, Вене и Мадриде полиция поверяет информацию о подготовке исламистами терактов в храмах во время рождественских служб, сообщает "ТВ Центр".

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