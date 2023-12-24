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Шесть стран Евросоюза отказались гарантировать безопасность Украине

12:01
  • воскресенье
  • 24 декабря 2023

Партнёры Киева поменяли позицию

Шесть стран Евросоюза отказались присоединиться к так называемой декларации о гарантиях безопасности для Киева. Подробности последнего саммита НАТО в Вильнюсе раскрыли в офисе Владимира Зеленского. Как оказалось, далеко не все государства Запада, которые на словах поддерживают Украину, готовы спонсировать её бесконечно.
Эстония выдаст Киеву сбежавших от мобилизации украинцев

Всё больше неприятностей режиму доставляют и катастрофические потери на фронте, а мобилизация откровенно буксует. Сейчас режим объявил в розыск десятерых волонтёров. Они выехали за границу якобы за гуманитарной помощью и не вернулись.

Эстония вызвалась подставить плечо неонацистскому режиму и подсобить с возвращением на родину украинцев призывного возраста, нашедших убежище в республике. В Польше начнут проверки украинцев призывного возраста.  Германия тоже не прочь вернуть загостившихся мужчин на родину.

Власти ФРГ со своей неограниченной щедростью по отношению к гражданам чужой страны доигрались до того, что бюргеры готовятся выйти на крупнейшую со дня воссоединения Германии забастовку. Она состоится 8 января. Ожидается, что остановится буквально всё - от грузоперевозок до химзаводов.

Великобритания, похоже, тоже очень жаждет массовых стачек.  Лондон намерен в следующем году как минимум спонсировать Киев на том же уровне. Помогая Украине, Германия и Великобритания ослабили собственные армии. За время конфликта израсходовали практически все запасы вооружений и боеприпасов.

Германия и Великобритания - в числе тех стран, которые поддержали так называемую декларацию о предоставлении Украине гарантий безопасности. Шесть государств - Австрия,  Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта - отказались. Самое обидное для Киева, что некоторых из отказников режим Зеленского считает партнёрами, а то и братьями.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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