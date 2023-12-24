Партнёры Киева поменяли позицию

Шесть стран Евросоюза отказались присоединиться к так называемой декларации о гарантиях безопасности для Киева. Подробности последнего саммита НАТО в Вильнюсе раскрыли в офисе Владимира Зеленского. Как оказалось, далеко не все государства Запада, которые на словах поддерживают Украину, готовы спонсировать её бесконечно.

Всё больше неприятностей режиму доставляют и катастрофические потери на фронте, а мобилизация откровенно буксует. Сейчас режим объявил в розыск десятерых волонтёров. Они выехали за границу якобы за гуманитарной помощью и не вернулись.

Эстония вызвалась подставить плечо неонацистскому режиму и подсобить с возвращением на родину украинцев призывного возраста, нашедших убежище в республике. В Польше начнут проверки украинцев призывного возраста. Германия тоже не прочь вернуть загостившихся мужчин на родину.

Власти ФРГ со своей неограниченной щедростью по отношению к гражданам чужой страны доигрались до того, что бюргеры готовятся выйти на крупнейшую со дня воссоединения Германии забастовку. Она состоится 8 января. Ожидается, что остановится буквально всё - от грузоперевозок до химзаводов.

Великобритания, похоже, тоже очень жаждет массовых стачек. Лондон намерен в следующем году как минимум спонсировать Киев на том же уровне. Помогая Украине, Германия и Великобритания ослабили собственные армии. За время конфликта израсходовали практически все запасы вооружений и боеприпасов.

Германия и Великобритания - в числе тех стран, которые поддержали так называемую декларацию о предоставлении Украине гарантий безопасности. Шесть государств - Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта - отказались. Самое обидное для Киева, что некоторых из отказников режим Зеленского считает партнёрами, а то и братьями.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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