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Собянин: В Черёмушках построят школу и детский сад

13:46
  • воскресенье
  • 24 декабря 2023

Утверждена программа застройки района

В Черёмушках будут построены школа, детский сад и наземная парковка. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

В Останкинском районе в производственной зоне "Калибр" возведут детский сад, спортивные и общественно-деловые объекты.

Мэр отметил, что московские власти утвердили планировку двух территорий в Черёмушках и Останкинском. По программе реновации там скоро возведут жилые дома.

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