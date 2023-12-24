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США расширили свою территорию за счёт шельфа в Арктике

14:17
  • воскресенье
  • 24 декабря 2023

Об этом заявили в Госдепартаменте

США расширили свою территорию за счёт арктического шельфа. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

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"Континентальный шельф - это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания", - утверждают в ведомстве. Реакции властей России на заявление Госдепа США пока не последовало.

Как пишет "Блумберг", Вашингтон хочет за счёт расширения шельфа получить доступ к полезным ископаемым. В частности, Штаты намерены добывать на арктическом шельфе минералы, используемые в производстве аккумуляторов электромобилей. Помимо минералов, арктический шельф богат нефтью и газом.

На эти территории растущего стратегического значения претендуют также Канада и Россия. Освоение региона президент Владимир Путин называл одним из основных приоритетов России.

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