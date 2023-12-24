Местный житель ранен во время обстрела села под Брянском

ВСУ стреляли из танка

Один человек пострадал в результате обстрела брянского села Зерново. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его информации, ВСУ открыли огонь по населённому пункту из танка и миномётов. В результате частично разрушена хозпостройка и нарушено энергоснабжение.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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