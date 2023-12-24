Чем живёт Лефортово - район Москвы с богатой историей

Здесь расположен крупнейший в Европе тоннель

Один из старейших районов столицы. Здесь расположен первый в стране регулярный парк и дворец, построенный по велению императрицы. В разное время тут появились промзоны и сразу несколько вузов. А 20 лет назад здесь открылся один из самых крупных в Европе тоннелей, через который за год проезжают 50 миллионов машин.

Всё это о районе Лефортово. Имеющий богатейшую историю, сегодня он переживает второе рождение. В этом убедилась Екатерина Гоголева (смотрите видео).

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