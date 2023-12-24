Чего ждать от наступающего года зелёного дракона

Дракон сочетает в себе мощь и непредсказуемый нрав

Наступающий год по восточному календарю – год зелёного деревянного дракона. Эти мифические существа удивительны уже тем, что легенды о них независимо друг от друга появились у разных народов на разных континентах. А потом уже драконы прочно обосновались в сказках, литературе, кино и сериалах.

Крылатые гиганты неизменно впечатляют: сочетанием мощи и непредсказуемого нрава. Юлия Богоманшина углубилась в драконоведение, нашла живой символ Нового года и выяснила, чего от него ожидать (смотрите видео).

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