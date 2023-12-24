Проекту "Искренний сервис" исполнилось 6 лет

Об этом сообщил Сергей Собянин

Московскому проекту "Искренний сервис" исполнилось шесть лет. Он был создан для того, чтобы посетители центров "Мои документы" вместе с качественной работой получали внимательное, душевное отношение сотрудников.

По новому стандарту обслуживания сотрудники центров госуслуг теперь работают и за пределами офисов, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Например, администраторы в поликлиниках помогают пациентам записаться на приём или получить доступ к своей электронной медкарте. Внимательное отношение к больным – во флагманских центрах московских больниц.

А ещё сотрудники центров госуслуг приглашают москвичей на увлекательные экскурсии, отметил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"