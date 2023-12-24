Нанесён удар по норвежским и французским ЗРК на аэродроме в Хмельницкой области

Все цели поражены

Российские войска нанесли массированный удар по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Поражены пусковые установки норвежских ЗРК NASAMS и французских Crotale-NG. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Также уничтожена авиационная техника, средства навигационного обеспечения полётов и авиационные боеприпасы на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Средства ПВО сбили четыре украинских самолёта, три ракеты HARM, три снаряда HIMARS и противокорабельную ракету "Нептун". Кроме того, в зоне спецоперации уничтожены 49 украинских беспилотников.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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