Он призвал их мобилизовать все возможности для борьбы с нашей страной

В Европе всерьёз заговорили о скорой победе России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил об этом всех членов ЕС.

"Если мы быстро не изменим курс, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит президенту России Владимиру Путину выиграть войну на Украине", - заявил Боррель в интервью британской газете Guardian.

При этом Боррель назвал Россию великой державой, которая почему-то угрожает европейской демократии.

Ранее на Западе уже звучали подобные заявления. США и их союзники начали осознавать, что победить Россию не удастся: у них просто не хватит ресурсов для этого. Тем не менее, Европа и Америка продолжают снабжать Украину оружием, которое успешно уничтожается российскими военными в зоне спецоперации.

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