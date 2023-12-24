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Боррель заговорил о победе России и обратился к европейцам

17:28
  • воскресенье
  • 24 декабря 2023

Он призвал их мобилизовать все возможности для борьбы с нашей страной

В Европе всерьёз заговорили о скорой победе России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил об этом всех членов ЕС.

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"Если мы быстро не изменим курс, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит президенту России Владимиру Путину выиграть войну на Украине", - заявил Боррель в интервью британской газете Guardian.

При этом Боррель назвал Россию великой державой, которая почему-то угрожает европейской демократии.

Ранее на Западе уже звучали подобные заявления. США и их союзники начали осознавать, что победить Россию не удастся: у них просто не хватит ресурсов для этого. Тем не менее, Европа и Америка продолжают снабжать Украину оружием, которое успешно уничтожается российскими военными в зоне спецоперации.

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