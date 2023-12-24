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Собянин: На дорогах Москвы снизилась аварийность

19:50
  • воскресенье
  • 24 декабря 2023

Магистрали стали удобнее

На московских дорогах снизилась аварийность и сократилось время в пути. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

По словам мэра, это стало результатом реализации более тысячи проектов дорожных кураторов Центра организации дорожного движения. В частности, в Москве созданы 330 пешеходных переходов, 11 тысяч парковочных мест, 89 дополнительных полос движения.

ЦОДД ежедневно принимает более 65 обращений. По результатам их рассмотрения готовятся предложения по изменению схемы движения. При этом обязательно учитывается мнение жителей того или иного района.

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