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Путин и Алиев отметили высокий уровень отношений Москвы и Баку

18:17
  • воскресенье
  • 24 декабря 2023

Президенты двух стран поговорили по телефону

Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры отметили высокий уровень отношений стратегического партнёрства и союзничества между Москвой и Баку и условились о продолжении личных контактов.

Во время беседы российский президент поздравил азербайджанского коллегу с днём рождения, сообщает "ТВ Центр".

Ранее Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения. Российский лидер отметил личный вклад коллеги в укрепление союзнических отношений между двумя странами.

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