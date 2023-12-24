Путин и Алиев отметили высокий уровень отношений Москвы и Баку

Президенты двух стран поговорили по телефону
Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры отметили высокий уровень отношений стратегического партнёрства и союзничества между Москвой и Баку и условились о продолжении личных контактов.
Во время беседы российский президент поздравил азербайджанского коллегу с днём рождения, сообщает "ТВ Центр".
Ранее Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения. Российский лидер отметил личный вклад коллеги в укрепление союзнических отношений между двумя странами.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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