Президент идёт на выборы как самовыдвиженец

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах.

"Я думаю, что всегда было важно поддерживать президента, а сейчас тем более, у нас сейчас непростое время, и только с таким верховным главнокомандующим, как Владимир Владимирович Путин мы можем достичь того, чего мы должны достичь", – сказала Винер в интервью Агентству городских новостей "Москва".

8 декабря в Кремле на церемонии вручения медалей "Золотая звезда" Героям России Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок. Глава государства сказал это в разговоре со спикером парламента ДНР, командиром батальона "Спарта" Артёмом Жогой, который попросил Путина принять участие в выборах 2024 года.

Совет Федерации определил дату президентских выборов в России. Они пройдут 17 марта 2024 года. Центризбирком позже проинформировал, что голосование будет идти три дня – 15, 16 и 17 марта. Инаугурация избранного президента должна пройти 7 мая.

16 декабря стало известно, что Владимир Путин будет участвовать в выборах как независимый кандидат. 23 декабря в России начался сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента для участия в выборах.

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