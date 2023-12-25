Появилось видео боевой работы морских пехотинцев Тихоокеанского флота

Кадрами поделилось Минобороны

Информация о ходе специальной военной операции. Кадры боевой работы морских пехотинцев Тихоокеанского флота опубликовало наше Минобороны.

Точным огнем из крупнокалиберных снайперских винтовок морпехи уничтожили диверсионную группу ВСУ под Угледаром. Обнаружив формирование неонацистов с помощью тепловизоров, снайперы подпустили их к первой линии нашей обороны и открыли огонь на поражение.

На счету этого подразделения - сотни пораженных целей, это огневые точки, бронетехника, а также средства управления, связи и разведки ВСУ.

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