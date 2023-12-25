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Минобороны представило новых героев СВО

08:30
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Бойцы проявили мужество

Новые примеры самоотверженности и мужества наших военных, участвующих в спецоперации.

Рота отряда БАРС стрелка-санитара Ильи Алексеенко обороняла освобождённый от неонацистов населенный пункт. Украинские радикалы попытались прорвать нашу оборону, во время их атаки один из российских бойцов получил серьёзное ранение. Под непрекращающимся обстрелом Илья эвакуировал пострадавшего сослуживца, оказал ему первую помощь, а затем вернулся на позицию и уничтожил боевиков ВСУ.

Заместитель командира батальона майор Иван Чукаев вместе с подчинёнными отразил атаку украинских диверсантов в районе тактически важного населённого пункта. Иван вывел из-под огня несколько единиц техники, в том числе машину спутниковой связи, повреждение которой могло привести к потере связи с командованием, а затем точными выстрелами из гранатомёта уничтожил три бронемашины ВСУ.

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