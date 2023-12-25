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Католики отмечают Рождество Христово

08:35
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Это один из главных религиозных праздников

Католики и протестанты всего мира встречают один из главных религиозных праздников - Рождество Христово.

В Москве на праздничную мессу в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии собрались сотни верующих. В самом большом католическом храме страны зажгли свечи.

Яркие огни символизируют Вифлеемскую Звезду, которая по преданию указала волхвам путь к пещере, где родился младенец Иисус. Службы проходят на русском, армянском, польском, французском, английских языках.

В этом году католический Сочельник совпал с последним воскресеньем Адвента - в православии этот период называют Великим постом.

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