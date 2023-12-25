ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сербия поблагодарила Россию за предупреждение о беспорядках

08:39
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Российские спецслужбы передали соответствующую информацию

Российские спецслужбы, получив информацию о готовившихся беспорядках в Белграде, передали эти данные сербским властям, за что Сербия им благодарна. Такое заявление сделала в понедельник, 25 декабря, глава сербского кабмина Ана Брнабич.
Сторонники Запада вышли на митинги в Сербии

Беспорядки устроили сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", недовольные результатами парламентских выборов в стране. Глава государства Александр Вучич назвал эти события попыткой свержения законно избранной власти.

Двое сотрудников полиции были ранены во время выступлений протестующих, около 35 человек задержаны, сообщает РИА Новости.

Я могу только поблагодарить, и это, вероятно, не будет популярно на Западе, но я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей с нами, а мы со всеми остальными. И все остальные сказали — да ладно, нет, это российская дезинформация.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Сербия является братской и дружественной для России страной, а потому в Кремле внимательно следили за выборами в сербское законодательное собрание. Москва поприветствовала успех партии президента Сербии Александра Вучича на выборах.

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить политику по дестабилизации Балкан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Беспорядки в Белграде
Беспорядки в Белграде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.