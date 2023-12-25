Российские спецслужбы передали соответствующую информацию

Российские спецслужбы, получив информацию о готовившихся беспорядках в Белграде, передали эти данные сербским властям, за что Сербия им благодарна. Такое заявление сделала в понедельник, 25 декабря, глава сербского кабмина Ана Брнабич.

Беспорядки устроили сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", недовольные результатами парламентских выборов в стране. Глава государства Александр Вучич назвал эти события попыткой свержения законно избранной власти.

Двое сотрудников полиции были ранены во время выступлений протестующих, около 35 человек задержаны, сообщает РИА Новости.

Я могу только поблагодарить, и это, вероятно, не будет популярно на Западе, но я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей с нами, а мы со всеми остальными. И все остальные сказали — да ладно, нет, это российская дезинформация.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Сербия является братской и дружественной для России страной, а потому в Кремле внимательно следили за выборами в сербское законодательное собрание. Москва поприветствовала успех партии президента Сербии Александра Вучича на выборах.

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить политику по дестабилизации Балкан.

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