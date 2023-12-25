Песков рассказал о зарубежных поездках Путина в 2024 году

Внутренняя повестка остается в приоритете

Президент России Владимир Путин планирует зарубежные визиты в 2024 году, однако не на самое начало года. Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что в настоящее время безусловным приоритетом в работе российского лидера остается внутренняя повестка, сообщает РИА Новости.

При этом Песков не стал конкретизировать, о каких именно зарубежных поездках президента в 2024 году идет речь.

Западные СМИ ранее отмечали, что президент России Владимир Путин "завершает 2023 год на триумфальной ноте". Подводя итоги года в прямом эфире, он выразил уверенность в победе своей страны в специальной военной операции. Кроме того, Путин возобновил зарубежные поездки — журналисты, в частности, напомнили о его визитах в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Продолжается развитие отношений Москвы и Пекина, что тревожит западных политиков, считающих альянс России и Китая особенно опасной угрозой. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркивал, что крепкий фундамент взаимодействия заложен в отношениях России и Китая, укрепляются возможности стран противостоять рискам.

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