Спасатели ликвидировали пожар на атомном ледоколе "Севморпуть"

Угрозы реакторной установке не возникло

Потушен пожар на атомном контейнеровозе "Севморпуть". Как сообщили в гланом управлении МЧС России по Мурманской области, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

"Севморпуть" - единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Пожар возник в одной из кают лихтеровоза. В "Атомфлоте" подчеркнули, что возгорание было ликвидировано оперативно, угрозы реакторной установке, а также системам жизнеобеспечения судна не было.

Агентство ТАСС со ссылкой на МЧС передает, что ЧП произошло на территории причала "Атомфлота" в Мурманской области. Благодаря оперативным действиям спасателей, обошлось без пострадавших.

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