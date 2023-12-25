Российский спецназ захватил опорный пункт в тылу ВСУ

Боевики взяты в плен

Налет на опорный пункт в тылу ВСУ на Артемовском участке фронта завершился захватом украинских позиций. Неожиданное нападение совершили бойцы спецназа "Южной" группировки ВС России.

Как рассказал командир отряда с позывным "Сибирь", день выдался продуктивный. Разведчики отработали, отбив позицию у противника, в результате чего одного боевика ВСУ взяли в плен, приводит слова бойца РИА Новости.

Спецназовцы выдвинулись в тыл противника ночью. Отряд замаскировался рядом с украинским блиндажом и вел наблюдение. Когда противник обозначил свое присутствие, нанесла удар российская артиллерия. Затем разведчики внезапно налетели на позицию и захватили ее.

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