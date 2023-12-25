Минпромторг рассказал о промышленном шпионаже недружественных стран

Их представители охотятся за российскими разработками, в том числе в ОПК

Недружественные государства ведут промышленный шпионаж против России: охотятся за нашими разработками, параметрами образцов вооружения, а также ценными кадрами. Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказал вице-премьер — глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Как подчеркнул министр в интервью РИА Новости, ведется "активная живая охота".

Это было всегда, во все времена, есть сегодня, будет и завтра. Доходит уже не только до шпионажа, я думаю, вы обратили внимание - в средствах массовой информации сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК.

Несмотря на санкционное давление, российская промышленность за год в несколько раз нарастила выпуск необходимой для фронта продукции, начиная танками и самолетами и заканчивая беспилотными летательными аппаратами.

Денис Мантуров заявлял, что отечественным оборонно-промышленным предприятиям требуется свыше 16 тысяч новых специалистов. По его мнению, этого количества специалистов будет достаточно для полного обеспечения ОПК необходимыми производственными мощностями.

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