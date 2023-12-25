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Рособрнадзор опроверг предстоящее изменение ЕГЭ

09:20
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Этот вопрос не обсуждается

Рособрнадзор не планирует увеличивать число обязательных предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые необходимо успешно сдать для получения аттестата об общем образовании. Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев.

В настоящее время обязательными для сдачи являются только ЕГЭ по русскому языку и математике. Расширение этого перечня не планируется, цитирует Музаева ТАСС.

Мы такие обсуждения не ведем, и в планах этого нет. Этот вопрос давно ставился, и мы давно со всеми обществами предметными делаем акцент на всероссийских проверочных работах, на их содержании, на анализе и итогах проведения этих работ.

13 декабря столичные одиннадцатиклассники приступили к сдаче пробных ЕГЭ. Участвуют все нынешние выпускники — более 55 тысяч человек. Школьники знакомятся с особенностями проведения ЕГЭ, выявляют пробелы в знаниях и понимают, как их исправить.

В Рособрнадзоре отмечали, что в ближайшем будущем перевода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в онлайн-формат не будет — "в таком обозримом горизонте, 5-10 лет, точно мы в эту технологию не перейдем".

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