Рособрнадзор опроверг предстоящее изменение ЕГЭ

Этот вопрос не обсуждается

Рособрнадзор не планирует увеличивать число обязательных предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые необходимо успешно сдать для получения аттестата об общем образовании. Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев.

В настоящее время обязательными для сдачи являются только ЕГЭ по русскому языку и математике. Расширение этого перечня не планируется, цитирует Музаева ТАСС.

Мы такие обсуждения не ведем, и в планах этого нет. Этот вопрос давно ставился, и мы давно со всеми обществами предметными делаем акцент на всероссийских проверочных работах, на их содержании, на анализе и итогах проведения этих работ.

13 декабря столичные одиннадцатиклассники приступили к сдаче пробных ЕГЭ. Участвуют все нынешние выпускники — более 55 тысяч человек. Школьники знакомятся с особенностями проведения ЕГЭ, выявляют пробелы в знаниях и понимают, как их исправить.

В Рособрнадзоре отмечали, что в ближайшем будущем перевода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в онлайн-формат не будет — "в таком обозримом горизонте, 5-10 лет, точно мы в эту технологию не перейдем".

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