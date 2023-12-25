Кабмин продлил запрет на въезд грузовиков в Россию из ЕС

Он будет действовать, пока Брюссель не снимет свои ограничения

Действие запрета на въезд в Россию грузовиков из стран Евросоюза продлено. В российском правительстве отметили, что мера будет действовать до тех пор, пока Брюссель не отменит свое решение от 2022 года - не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами.

Как сообщает кабмин в Telegram, запрет касается грузовых автомобилей из стран Евросоюза, а также Великобритании, Норвегии и Украины. Исключение будет сделано для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.

Ограничения не касаются грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования. Также запрет не действует для грузовиков, перевозящих спортивные автомобили к местам проведения спортивных соревнований.

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