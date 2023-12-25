Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории

В учреждении провели капремонт

Городская ветеринарная лаборатория Москвы проводит порядка 120 тысяч исследований в год. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, в учреждении провели капремонт и оснастили его новейшим оборудованием, что позволило почти в два раза увеличить мощность лаборатории.

Одно из главных направлений её работы - проверка безопасности всех видов пищевых продуктов. В распоряжении специалистов - свыше 200 различных методик исследований.

В организацию обращаются перерабатывающие предприятия, торговые компании, рынки, а также обычные граждане. Другим направлением деятельности является забота о здоровье домашних питомцев. Специалисты проводят исследования по широкому спектру заболеваний животных, а также проверяют безопасность промышленных кормов. За экспертным мнением обращаются зоопарки, цирки, ветеринарные клиники и зоомагазины.

Ранее сообщалось, что в Москве работают 26 государственных ветеринарных клиник. Там можно сделать бесплатную прививку от бешенства. Круглосуточно работают выездная ветеринарная служба и контакт-центр для владельцев животных.

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