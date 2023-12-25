МИД России: Запад пытался раскачать ситуацию в Сербии

Президент Сербии заявил, что эти действия были направлены на подрыв суверенитета республики

Запад пытается раскачать ситуацию в Сербии, используя техники "майданных переворотов" - так официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сегодня акцию в Белграде. Оппозиция попыталась прорваться в здание городской администрации, забросав полицию камнями и палками. Есть пострадавшие.

Беснующаяся толпа взрывается ликованием. Под свист, крики и улюлюканье сторонники оппозиционного движения "Сербия против насилия", вопреки своему названию, нападают на полицейских. Стражи порядка держат оборону под градом палок, камней и кусков брусчатки - их вандалы выламывают из мостовой.

Каждый удачный бросок вызывает бурный восторг. Полицейские защищаются - распыляют из своего убежища слезоточивый газ. На площади - около двух с половиной тысяч человек, недовольных результатами парламентских выборов.

Пропрезидентская коалиция одержала убедительную победу. Оппозиция набрала в два раза меньше голосов. Её сторонники, активно подначиваемые и финансируемые из-за рубежа, не смогли признать поражение. Подключились западные политтехнологи. В ход пошли проверенные методы - от голодовок и акций протеста до обвинений в фальсификации.

Сценарий цветных революций давно отработан. В лучших традициях госпереворотов демонстранты попытались выставить себя пострадавшими.

"Полиция отказалась впускать нас в здание. Разгневанные люди взбунтовались и выбили окна. Стекло могло упасть им на голову. Мы не готовы устраивать насильственные акции, но Вучич, очевидно, готов", - говорит лидер оппозиции Срджан Миливоевич.

Когда стало ясно, что расходиться демонстранты не собираются, силовики разогнали толпу. Двое полицейских получили тяжёлые травмы. Задержаны 35 человек. Неудачные попытки демонстрантов прорваться в историческое здание скупщины, дорого обошлось городской администрации.

"Вы видите, на что похож дворцовый комплекс. Нанесённый ущерб невосполним. Термин "майданизация" точно описывает происходящее. Если вы путём анархии пытаетесь прийти к власти, то уничтожите государство, и завтра оно не сможет защищать народ, за который вы якобы боретесь", - заявил Александр Шапич, исполняющий обязанности мэра Белграда.

Президент Сербии во время беспорядков находился в своей резиденции в нескольких шагах от места, где всё происходило. Он созвал срочное заседание Совета безопасности и обратился к нации.

"Некоторые заранее начали отмечать успешную революцию в нашей стране. Это доказывает, что беспорядки - следствие серьёзных геополитических процессов, в ходе которых пытаются разрушить суверенитет Сербии. Для этих сил насилие - единственный способ борьбы с политическими противниками", - сказал Александр Вучич.

Нашего посла пригласили в резиденцию Вучича на встречу с президентом. Чтобы снизить градус волнения в обществе, сербские власти готовы на компромисс - на нескольких избирательных участках в конце недели пройдёт повторное голосование.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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