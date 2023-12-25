На Западе признали, что "фасад единства НАТО дал трещину"

Некоторые члены НАТО отказываются от идеи продолжения конфликта на Украине

Кадры рождественских богослужений по новому стилю в захваченных украинскими раскольниками церквях. Прихожан почти нет. Главарь киевского режима переписывает исконно русские традиции на западные ценности, подплясывая под дудку американских спонсоров. Во время его поздравительной речи даже звучит американская "Мерри Кристмас".

"Сегодня все украинцы встречают Рождество в одну дату, как одна большая семья, вместе с Европой и миром", - заявил Зеленский.

То есть даже с теми украинцами, кто сейчас свободно гуляет по улицам Европы, пока их земляки мерзнут в холодных окопах. Рождественское послание Зеленского – намек, что скоро дезертиры все же окажутся на родине. В Европе, посчитав, сколько украинских голодных ртов они кормят, задумались.

"Почти 190 тысяч украинских мужчин призывного возраста живут в Германии, всего 650 тысяч украинцев находятся в европейских странах, включая Норвегию и Швейцарию. Это ведь огромный потенциал, когда у Киева закончатся резервы. Другой вопрос - какие правовые нормы использовать для передачи этих людей Украине?" – заявил Николаус Долль, политический редактор телеканала WELT.

Чехия и Норвегия готовы даже заплатить украинским беженцам, чтобы те сами вернулись домой. В Эстонии заявили, что выдадут всех, кто приехал. Ведь важно, чтобы война и дальше продолжалась, возмутился евродепутат Мик Уоллес.

Учитывая, сколько детей одних только украинских политиков и олигархов уехали за границу, возникает вопрос, а вернут ли их на родину? Глядя на кадры из курортного Буковеля, куда нога военкомата по каким-то причинам до сих пор не ступала, ответ ясен. Мужчин ловят на рынках, в магазинах и торговых центрах. А скоро повестки будут приходить украинцам на смартфоны. Пока же большинство потенциальных призывников могут оказать сопротивление. В ВСУ уже не скрывают: желающих вставать грудью за продавшуюся Западу страну нет.

"Те добровольцы, которые хотели пойти в ряды ВСУ для того, чтобы сопротивляться, закончились. Мы получили новую проблему, которой не было раньше, что люди не понимают, в каком состоянии сейчас находятся те, кто воюет уже 2 года. Люди истощены, им нужно отдохнуть. И для этого нам нужны резервы. Если мы не дотянем эту войну, то, вы понимаете, что другого шанса у нас уже не будет", - заявил Дмитрий Марченко, генерал-майор ВСУ.

Теперь хотя бы дотянуть. Глядя на кладбище западной техники, с которой оставили ВСУ европейские спонсоры, многие украинцы понимают, что их бросают на верную смерть. Новую технику Киев получит не скоро. И, прежде всего, из-за того, что все больше стран не видят смысла в продолжении конфликта.

"Существовавший ранее фасад единства НАТО дал трещину. Теперь некоторые члены НАТО открыто отказываются от идеи продолжения этого конфликта на Украине. Дело в том, что русские научились противостоять западному оружию", - заявил Час Фриман, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности.

Вот и американский конгресс, ушедший на новогодние каникулы, благополучно предпочел забыть на 2 недели об Украине. И неизвестно, вернется ли к этому вопросу после. Подводя итоги года телеканал "Фокс Ньюс" включил Байдена в список главных неудачников американской политики в этом году.

Телеканал указал на расследование, связанное с возможным импичментом, вопросы у американцев вызывает и его возраст, а еще возможная причастность к коррупции. Учитывая, на какой ноте американский президент отпраздновал Рождество, следующий год у Джо Байдена будет еще сложней.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"