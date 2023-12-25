Израиль расширяет военную операцию в секторе Газа

Конфликт на Ближнем Востоке затягивается

Армия обороны Израиля расширяет военную операцию в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Сразу после этих заявлений территория анклава подверглась новым мощным ударам. Взрывы звучали и в лагере беженцев аль-Магази. Там жертвами авиаудара стали десятки человек. В тоже время в ЦАХАЛ заявили о гибели пяти израильских заложников, которых удерживал ХАМАС.

Армия обороны Израиля действительно продвигается. Но сопротивление ХАМАС настолько ожесточенное, что сегодня офицеры вынуждены признать - расширение наземной операции в анклаве "забуксовало". А на полную зачистку только Хан-Юниса, уйдут месяцы.

Десантники показывают очередной обнаруженный подземный бункер и тоннели. А на поверхности спецназ захватил лагерь беженцев. Среди брошенных вещей, как утверждает ЦАХАЛ, найдены десятки автоматов и гранатометов.

ХАМАС обвинения Тель-Авива в том, что военизированные группировки прячутся за спинами мирных жителей, категорически опровергает. И показывает, во что превращаются лагеря беженцев после рейдов ЦАХАЛ.

Самые тяжелые разрушения на севере Газы и в Рафахе. За сутки в анклаве погибли еще как минимум 70 человек. В Иерусалиме ортодоксальные евреи жгут государственные флаги. Этот знак протеста адресован Нетаньяху. Война затягивается. Жертв среди израильтян все больше. Недовольство граждан растет. Сам глава кабинета проводит экстренное совещание в правительстве. Короткая речь премьера больше похожа на попытку оправдаться:

"Мы в этой войне платим очень высокую цену, но у нас нет другого выбора, мы будем продолжать, пока не достигнем всех наших целей".

Чем упорнее Нетаньяху стремится к этим целям, тем сильнее страдает его репутация. Накануне ЦАХАЛ потерял убитыми более 30 солдат и офицеров. Еще пять человек – заложники ХАМАС - погибли во время зачисток. Но главное, уже вторая за неделю попытка договориться с палестинцами об освобождении еще одной группы пленников провалилась.

Сегодня стало известно, что Израиль может отказаться от планов физической ликвидации высших чинов группировки, если будут освобождены все заложники. Окончательное решение еще не принято. Но для руководства ХАМАС это хотя и очень зыбкий, но все же шанс избежать наказания за устроенную 7 октября резню. Проще говоря, функционеры радикального движения будут и дальше манипулировать жизнями пленников и тысяч простых палестинцев, чтобы получить гарантии личной безопасности.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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