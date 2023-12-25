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В Москве открылся фестиваль телерадиопрограмм и проектов "Интеграция"

14:47
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Состоится церемония награждения авторов лучших работ

В понедельник в Москве открылся Двенадцатый международный фестиваль телерадиопрограмм и проектов "Интеграция".

На площадке эксперты и журналисты обсуждают, как обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями, защитить их права и обеспечить поддержку.

В программе - мастер-классы, панельные дискуссии, где в том числе рассматривают создание специальных сюжетов и фильмов. В ходе фестиваля пройдёт церемония награждения авторов лучших работ.

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Фестиваль телерадиопрограмм и проектов "Интеграция"
Фестиваль телерадиопрограмм и проектов "Интеграция"
Фестиваль телерадиопрограмм и проектов "Интеграция"
Фестиваль телерадиопрограмм и проектов "Интеграция"
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