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В Москве прошел слет победителей технологической олимпиады Junior

11:52
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Участие принимали школьники из 16 регионов страны

Лучшие юные инженеры со всей России собрались в Москве, чтобы обменяться опытом и попробовать свои силы в командной работе.

В столице прошел предновогодний слет победителей национальной технологической олимпиады Junior - мероприятия, организованного президентской платформой "Россия - страна возможностей".

Участники, около 100 ребят - учащиеся 5-7 классов из 16 регионов страны - ранее показали выдающиеся результаты в финале соревнований. В этот раз им предстояло объединиться в группы, чтобы продолжить работу над проектами в шести сферах. Среди них такие направления, как технологии и искусственный интеллект, космос, роботы, виртуальная реальность и другие.

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Олимпиада Junior
Олимпиада Junior
Олимпиада Junior
Олимпиада Junior
Олимпиада Junior
Олимпиада Junior
Олимпиада Junior
Олимпиада Junior
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