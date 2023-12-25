В Крыму стартовал сезон посадки плодовых деревьев

Сейчас идеальные условия для развития корневой системы

Крымские фермеры приступили к высадке фруктовых садов и выполнили сезонный план уже на треть. Государство помогает аграриям, выделяя субсидии. Да и местный климат благоприятен для проведения работ именно в осенне-зимний период.

Традиционно закладку садов в Крыму проводят в осенне-зимний период – из-за особенностей местного климата. Летом слишком жарко и сухо, а сейчас почва влажная – уже месяц идут дожди, температура комфортная, плюсовая - от 5 до 10 градусов. Идеальные условия для приживаемости и развития корневой системы.

Полив здесь не для увлажнения, а для защиты от подмерзания. Вода, словно клей, обволакивает и помогает земле налипнуть на корни. Чтобы небольшие яблони могли удержать большое количество плодов, их крепят к стальным тросам, которые натянуты на шпалеры. Это так называемая интенсивная посадка.

"Раскрываем веточки по сторонам, по сеточке, пристегиваем скобами, идёт трактор, поливают мальчики, закапывают их, чтобы они ровно стояли и не шевелились", - пояснила Нина Якушева, работник агрофирмы.

На одном гектаре – почти 4 тысячи деревьев. Это в 6 раз плотнее, чем в классическом саду. Урожай выше, да и ухаживать проще.

"За счёт того, что у нас крона в пределах 70 сантиметров - это позволяет проникать солнечным лучам и яблоки, которые у нас окрашены, как вот, например, фуджина - мы получаем хороший окрас плодов, качество, соответственно и цена. Плюс, за счёт того, что оно хорошо проветривается, мы избегаем болячек, вредителей и так далее", - отметил главный агроном Павел Багров.

Фермерам помогают государственные и региональные субсидии. Только в этом году крымские аграрии получили 400 миллионов рублей на покупку шпалеры, посадочного материала и установку противоградовых сеток.

"Если говорить в общем о Крыме, то общая площадь садов - более 15 тысяч гектаров, из них сады, которые были заложены с 2014 по нынешний год, порядка 8 тысяч. То есть половина садов заложена после 2014 года", - рассказал Николай Тютюнник, начальник управления растениеводством Минсельхоза РК.

Справиться с большими объемами позволяют холодильники. Здесь хранят не только урожай, но и посадочный материал. Так саженцы могут лежать до месяца, пока аграрии дожидаются подходящей погоды.

"Это три сорта: Айдаред, Леди Крыма и Фуджина. Общее количество саженцев - 127 тысяч. Для того, чтобы содержать саженцы в надлежащем виде, мы делаем температурный режим в камере +5. Дополнительно производится смачивание, чтобы не было подсушивания корней", - сообщил Александр Гимаев, первый заместитель гендиректора агрокомпании.

Ежегодно в Крыму высаживают до 1000 гектаров плодовых садов – в основном, персик и яблоня. В этом сезоне план выполнен уже на треть. Фермеры рассчитывают закончить закладку садов до конца декабря.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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