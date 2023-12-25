Глава ЦБ объяснила связь цен на яйца с инфляцией

По словам Набиуллиной, "у нас постоянно что-нибудь выстреливает"

Рост цен на яйца — это один из параметров ускорения инфляции в России. Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Эксперт напомнила, что в России нередки случаи, когда возникает резкий скачок цен на какой-либо конкретный товар, сообщает РБК.

Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. Я вспоминаю 2021 год — то один тип товаров, то другой. И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, допустивших рост оптовых цен на продукт первой необходимости до 94%. Жалобы на подорожание этого продукта дошли до президента, Владимир Путин попросил у россиян прощения за недостаточно оперативную реакцию властей.

Российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, подтвердил, что, к сожалению, в стране подросла инфляция. Однако в целом президент позитивно оценил запас прочности экономики и ее способность к дальнейшему развитию.

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