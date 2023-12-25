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В ВСУ пожаловались, что Россия лишила Украину возможности производить оружие

10:00
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

России удалось парализовать украинскую промышленность

Россия уничтожила военную промышленность Украины, лишив ее возможности производить вооружения и военную технику для своей армии. Об этом рассказал западным журналистам один из офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Как пишет The Independent, собеседник издания пожаловался на неспособность Украины самостоятельно обеспечить свои войска необходимым оружием. В итоге ВСУ полностью зависят от поставок из США, Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи.

При этом применение российской армией нового оружия и новой тактики вынуждает украинские власти постоянно менять свои запросы к Западу по поводу военных поставок.

Ранее на Украине пожаловались, что Москва постоянно мешает Киеву закупать оружие на мировом рынке. В частности, недавно Киев нашел истребители в одной стране "на другом конце планеты", однако контракт на закупку Украиной боевых машин за рубежом якобы был сорван Россией, которая надавила на местных чиновников.

При этом российские военные в ходе спецоперации продолжают планомерно уничтожать места хранения и производства вооружений и военной техники на Украине. 9 декабря сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" и оперативно-тактических ракет "Гром" на Украине. Помимо этого была уничтожена военная инфраструктура на украинском аэродроме Кульбакино в Николаевской области.

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