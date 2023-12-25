России удалось парализовать украинскую промышленность

Россия уничтожила военную промышленность Украины, лишив ее возможности производить вооружения и военную технику для своей армии. Об этом рассказал западным журналистам один из офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как пишет The Independent, собеседник издания пожаловался на неспособность Украины самостоятельно обеспечить свои войска необходимым оружием. В итоге ВСУ полностью зависят от поставок из США, Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи.

При этом применение российской армией нового оружия и новой тактики вынуждает украинские власти постоянно менять свои запросы к Западу по поводу военных поставок.

Ранее на Украине пожаловались, что Москва постоянно мешает Киеву закупать оружие на мировом рынке. В частности, недавно Киев нашел истребители в одной стране "на другом конце планеты", однако контракт на закупку Украиной боевых машин за рубежом якобы был сорван Россией, которая надавила на местных чиновников.

При этом российские военные в ходе спецоперации продолжают планомерно уничтожать места хранения и производства вооружений и военной техники на Украине. 9 декабря сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" и оперативно-тактических ракет "Гром" на Украине. Помимо этого была уничтожена военная инфраструктура на украинском аэродроме Кульбакино в Николаевской области.

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