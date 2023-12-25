ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нобелевский лауреат назвал катаклизмом конфискацию российских активов

10:02
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Это также подтвердит, что украинский конфликт – "прокси-война"

Лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер не может убедить себя в том, что конфискация замороженных российских активов – правильный путь для Запада. Ученый сравнил такой шаг с катаклизмом, который обернется против США.

Песков: Россия не оставит в покое инициаторов изъятия российских активов
Запад взвешивает последствия использования российских активов

По словам Шиллера, это станет подтверждением для роcсийского лидера Владимира Путина, что то, что прoисходит на Украине - это "прoкси-война". Кроме того, такой шаг приведет к дeдолларизации, к которой все более уверенно cклоняются многие страны, заявил профессор в интервью итальянской газете La Repubblica.

Конфискация подаст очень плохой сигнал десяткам стран, которые конвертируют свои сбережения в доллары и доверяют их "в надежные руки дяди Сэма". Шиллер подчеркнул: если США сегодня поступают так с Россией, то завтра они могут поступить аналогичным образом с кем угодно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Роберт Шиллер
Роберт Шиллер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.