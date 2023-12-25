Это также подтвердит, что украинский конфликт – "прокси-война"

Лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер не может убедить себя в том, что конфискация замороженных российских активов – правильный путь для Запада. Ученый сравнил такой шаг с катаклизмом, который обернется против США.

По словам Шиллера, это станет подтверждением для роcсийского лидера Владимира Путина, что то, что прoисходит на Украине - это "прoкси-война". Кроме того, такой шаг приведет к дeдолларизации, к которой все более уверенно cклоняются многие страны, заявил профессор в интервью итальянской газете La Repubblica.

Конфискация подаст очень плохой сигнал десяткам стран, которые конвертируют свои сбережения в доллары и доверяют их "в надежные руки дяди Сэма". Шиллер подчеркнул: если США сегодня поступают так с Россией, то завтра они могут поступить аналогичным образом с кем угодно.

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