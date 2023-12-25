Пашинян приедет в Петербург на саммит СНГ

Политик получил приглашение от российской стороны

Глава армянского кабмина Никол Пашинян в понедельник, 25 декабря, отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург. В российской Северной столице он поучаствует в неформальном саммите лидеров стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ).

Информацию о поездке Пашиняна в Петербург подтвердили в пресс-службе правительства Армении.

Там уточнили, что политик 25 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, 26 декабря — в неформальной встрече лидеров СНГ, сообщает "Интерфакс".

Ранее армянские власти заявляли, что Россия якобы задерживает поставки оружия по двусторонним контрактам. Однако российский посол в Ереване Сергей Копыркин подчеркнул, что практически все заключенные Россией и Арменией контракты в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) выполнены в срок и качественно.

При этом Армения обсуждает сотрудничество с Соединенными Штатами. В частности, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян побывал в США, где обсудил с заместителем помощника американского министра обороны Лорой Купер вопросы военного сотрудничества.

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