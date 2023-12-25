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Набиуллина прокомментировала свой статус "разрушитель года"

10:22
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

"Есть искушение думать, что нам море по колено", сказала глава ЦБ

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина прокомментировала присуждение ей статуса "разрушитель года". По словам главы ЦБ, ей сложно комментировать подобные заявления американских СМИ.

"Я считаю, что Центральный банк вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции", - сказала она (цитата по РБК).

ЦБ сделает все возможное, чтобы в стране был устойчивый финансовый сектор, позволяющий сохранять сбережения людей, бизнеса, а также давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики.

Тем не менее, Набиуллина предостерегла от преждевременной эйфории, связанной с тем, что Россия смогла пережить 2022 год и выстоять под напором санкций.

"Есть искушение думать, что <…> нам, что называется, море по колено. Но надо быть готовыми к усилению санкционного давления", - заметила она.

В ноябре Набиуллина вошла в список 28 самых влиятельных людей в Европе по версии Politico. Глава ЦБ возглавила рейтинг "разрушителей". Несмотря на принятые Западом антироссийские санкции, Набиуллина смогла обеспечить России макростабильность.

"Ее агрессивная денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву", - пишет Politico.

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