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ЦБ отверг риск резких скачков рубля после отмены указа о валютной выручке

10:38
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Экспортеров временно обязали продавать валютную выручку

Банк России не ожидает резких изменений на валютном рынке после завершения действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, считает это временной мерой. Такое мнение высказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в понедельник, 25 декабря.
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Как отметила председатель Центробанка в интервью РБК, данная мера не стала определяющим фактором для курса рубля, поэтому регулятор не ждет резких откатов после ее отмены.

Определяющие факторы, фундаментальные факторы, которые влияют на курс, - это состояние платежного баланса, наш экспорт, рублевый спрос на импорт. Рублевый спрос на импорт подогревался в том числе доступностью, быстрым ростом кредитов рублевых. Сейчас денежно-кредитная политика как раз оказывает влияние на стабилизацию курса, очевидно.

Ранее финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что до конца 2023 года курсовая стоимость американской валюты опустится до 85 рублей. Он назвал главным фактором стабилизации курса рубля введенные президентом России валютные ограничения.

Финансовый аналитик Владислав Антонов перечислил три фундаментальных фактора текущего укрепления курса рубля: "жесткая" денежно-кредитная политика ЦБ, строгий контроль правительства за обязательной продажей экспортной выручки и общая слабость доллара на глобальных площадках.

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