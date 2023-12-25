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Аквакурорт ТиНАО станет самым большим крытым водным объектом в России

10:56
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Он расположится возле станции метро "Прокшино"

В Новой Москве появится самый большой в России крытый аквакурорт. Он расположится возле станции метро "Прокшино". Как рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев, там разместят несколько крытых бассейнов и один круглогодичный открытый с водными аттракционами. Также сделают искусственную гору высотой 2,5 метра с маршрутами движения против течения воды для каньонинга. Кроме того, построят гостиницу на 250 мест.

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