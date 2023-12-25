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В Петербурге загорелся "Леруа Мерлен"

10:48
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Прошла эвакуация

Строительный гипермаркет "Леруа Мерлен" загорелся в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел на проспекте Буденного утром 25 декабря. Из горящего здания успели вывести персонал. По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящий момент открытое горение ликвидировано на площадь 50 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС в своем telegram-канале. С огнем ведут борьбу шесть единиц техники и 28 человек личного состава.

Причины произошедшего выясняются. Одна из сотрудниц магазина рассказала Life.ru, что загорелась одна из гирлянд в отделе товаров для сада.

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