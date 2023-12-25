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Кабмин выделит еще более 7,5 млрд рублей на зарплаты медработников

11:01
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов ОМС

Более 7,5 миллиарда рублей дополнительно будет направлено на оплату труда медицинских работников. Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказали в пресс-службе российского кабмина.
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Как говорится на официальном сайте правительства России, данное решение базируется на прогнозе годового прироста численности медработников, согласно которому в 2024 году в медицинские учреждения придут работать еще более 9,5 тысячи врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

Глава правительства Михаил Мишустин велел как можно оперативнее перечислить эти ресурсы, чтобы сотрудники получали положенные им выплаты в полном объеме и в срок.

Ранее повышение доходов бюджетников стало сегодня одной из главных тем на заседании правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что на эти цели в 2023 году выделено 36 миллиардов рублей. В соответствии с майским указом главы государства заработная плата фельдшеров и медсестер должна быть не ниже средней по региону, а врачей - вдвое выше этого показателя, напомнил политик.

Также сообщалось, что с 1 января 2024 года врачи, фельдшеры и медсестры, которые приедут работать в гарнизонные медицинские учреждения, будут получать единовременные компенсационные выплаты при заключении трудового договора минимум на пять лет.

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