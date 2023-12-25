Кабмин выделит еще более 7,5 млрд рублей на зарплаты медработников

Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов ОМС

Более 7,5 миллиарда рублей дополнительно будет направлено на оплату труда медицинских работников. Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказали в пресс-службе российского кабмина.

Как говорится на официальном сайте правительства России, данное решение базируется на прогнозе годового прироста численности медработников, согласно которому в 2024 году в медицинские учреждения придут работать еще более 9,5 тысячи врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

Глава правительства Михаил Мишустин велел как можно оперативнее перечислить эти ресурсы, чтобы сотрудники получали положенные им выплаты в полном объеме и в срок.

Ранее повышение доходов бюджетников стало сегодня одной из главных тем на заседании правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что на эти цели в 2023 году выделено 36 миллиардов рублей. В соответствии с майским указом главы государства заработная плата фельдшеров и медсестер должна быть не ниже средней по региону, а врачей - вдвое выше этого показателя, напомнил политик.

Также сообщалось, что с 1 января 2024 года врачи, фельдшеры и медсестры, которые приедут работать в гарнизонные медицинские учреждения, будут получать единовременные компенсационные выплаты при заключении трудового договора минимум на пять лет.

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