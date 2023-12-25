Россиянам начнут выдавать кредиты только при предъявлении ИНН

Сейчас этот документ не требуют

После вступления в силу закона о самозапрете на выдачу кредитов россияне смогут получать займы только после предъявления индивидуального номера налогоплательщика (ИНН). Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как пояснил парламентарий в интервью газете "Известия", ИНН планируется применять в качестве идентификатора — он потребуется для установки самозапрета на выдачу займов.

При этом россияне смогут получить кредит только после предоставления ИНН, чтобы банки могли сверить данные с реестром самозапретов.

Ранее российское Министерство финансов выступило с инициативой скорректировать условия выдачи льготной ипотеки, чтобы повысить адресность таких программ и уменьшить риски перегрева на рынке жилищного кредитования.

Эксперты отмечают рост закредитованности россиян. В Федеральной службе судебных приставов рассказали, что более 4,9 миллиона граждан России стали невыездными из-за долгов. Только в столице в январе-ноябре было вынесено 742 тысячи постановлений об ограничении выезда за рубеж должникам.

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