ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам начнут выдавать кредиты только при предъявлении ИНН

11:18
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Сейчас этот документ не требуют

После вступления в силу закона о самозапрете на выдачу кредитов россияне смогут получать займы только после предъявления индивидуального номера налогоплательщика (ИНН). Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как пояснил парламентарий в интервью газете "Известия", ИНН планируется применять в качестве идентификатора — он потребуется для установки самозапрета на выдачу займов.

При этом россияне смогут получить кредит только после предоставления ИНН, чтобы банки могли сверить данные с реестром самозапретов.

Ранее российское Министерство финансов выступило с инициативой скорректировать условия выдачи льготной ипотеки, чтобы повысить адресность таких программ и уменьшить риски перегрева на рынке жилищного кредитования.

Эксперты отмечают рост закредитованности россиян. В Федеральной службе судебных приставов рассказали, что более 4,9 миллиона граждан России стали невыездными из-за долгов. Только в столице в январе-ноябре было вынесено 742 тысячи постановлений об ограничении выезда за рубеж должникам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Кредит
Кредит
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.