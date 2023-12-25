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Медведев предсказал судьбу иностранных военных баз на Украине

11:05
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Москва обязательно нанесет удар

Иностранные военные базы на Украине – если такие появятся – станут законной целью для удара по ним ВС России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Украины.

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Медведев отметил: сам документ - "филькина грамота" без добавленной стоимости. В то же время, он дает Киеву возможность заключать соглашения с отдельными странами, оговаривающие поставку вооружений, подготовку военнослужащих и многое другое - вплоть до создания иностранных военных баз.

То есть, в НАТО Украину не берут - не хотят войны с Россией - но в индивидуальном порядке Киев может ни в чем себе не отказывать. Но тут вопрос в том, в альянсе будут трактовать статью 5 Вашингтонского договора. Когда Россия нанесет удар по такой базе – что неизбежно - будут ли готовы страны НАТО к коллективному ответу? С одной стороны, по словам Медведева, есть основание для применения статьи. Но ответ, в соответствии с документом, не обязательно должен быть военным и коллективным, пишет Медведев в Telegram.

Зампред Совбеза пояснил: странам НАТО можно отвечать вместе, а можно оставить страну - владельца базы на Украине в одиночестве. Так что Киеву стоит избавиться от иллюзий.

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