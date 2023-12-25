Глава МЧС исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Один из мальчиков мечтает почувствовать себя в роли пожарного

До празднования Нового года остаются считанные дни - наступает пора исполнения заветных мечтаний. В этом поможет всероссийская акция "Ёлка желаний".

Одними из первых ответить на новогодние просьбы детей, которые оказались в непростой ситуации, решили руководители отечественных ведомств. Глава МЧС Александр Куренков исполнит желание двоих ребят - семилетнего Павла из столицы, который мечтает почувствовать себя в роли пожарного, а также мальчика Кирилла из Кемеровской области - он пожелал спортивный инвентарь для занятий боксом.

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