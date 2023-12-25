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Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

11:43
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Синоптики озвучили наиболее вероятный сенарий

В новогоднюю ночь в столичном регионе будет мягкая зимняя погода.  

В ночь с 31 декабря на 1 января ожидаются небольшие осадки и температура воздуха от плюс 1 до минус 4.

"Это наиболее вероятный сценарий, который будет корректироваться", - сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов отметил, что последние 20 лет в 70% случаях погода Новый год стоит относительно теплая.

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