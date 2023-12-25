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Россия откроет два посольства и пять генконсульств в дружественных странах

11:57
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Об этом рассказали в российском МИД

Россия планирует открыть два посольства и пять генеральных консульств, соответствующие решения уже одобрены. Об этом рассказал статс-секретарь—заместитель российского министра иностранных дел Евгений Иванов.
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Как отметил дипломат в интервью "Комсомольской правде", речь идет об об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, а также генконсульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика).

В планах на ближайшие годы — открытие дипломатических и консульских миссий еще в целом ряде государств, расположенных в географических регионах, ставших для нас ключевыми.

4 декабря российский лидер Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших глав дипломатических миссий из 21 страны мира, включая послов Великобритании, Германии, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана. Президент отметил, что крайне важно сохранять дипломатические отношения сейчас, когда "мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию".

При этом заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявлял, что Соединенным Штатам не стоит пребывать в иллюзии, что Россия "держится обеими руками" за сохранение дипломатических отношений. Однако дипломат подчеркнул, что по собственной инициативе в Москве не собираются разрывать дипотношения с Вашингтоном.

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