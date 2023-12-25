В Совфеде напомнили США о праве мира не признавать новые границы в Арктике

Сенатор Косачев прокомментировал территориальные претензии Вашингтона

Притязания Соединенных Штатов на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы, мир может не признать новые границы. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, Соединенные Штаты до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, а потому их можно назвать изгоем среди всех морских держав.

Как результат, сегодня американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы, а значит, международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по развитию городов Арктического региона страны. Обсуждая тему экономического развития всего российского Севера, глава государства рассказал о работе программы льготной арктической ипотеки. Он также призвал повышать эффективность региональных систем здравоохранения, образования, транспорта, создавать условия для притока дополнительных инвестиций.

До того в Санкт-Петербурге проводился форум "Арктика: настоящее и будущее". В течение двух дней представители органов власти, бизнеса и деловых кругов обсуждали различные вопросы инвестиций, развитие Северного морского пути и переход к круглогодичной навигации.

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