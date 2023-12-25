ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Совфеде напомнили США о праве мира не признавать новые границы в Арктике

11:39
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Сенатор Косачев прокомментировал территориальные претензии Вашингтона

Притязания Соединенных Штатов на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы, мир может не признать новые границы. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
США расширили свою территорию за счёт шельфа в Арктике

Как написал политик в своем Telegram-канале, Соединенные Штаты до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, а потому их можно назвать изгоем среди всех морских держав.

Как результат, сегодня американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы, а значит, международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по развитию городов Арктического региона страны. Обсуждая тему экономического развития всего российского Севера, глава государства рассказал о работе программы льготной арктической ипотеки. Он также призвал повышать эффективность региональных систем здравоохранения, образования, транспорта, создавать условия для притока дополнительных инвестиций.

До того в Санкт-Петербурге проводился форум "Арктика: настоящее и будущее". В течение двух дней представители органов власти, бизнеса и деловых кругов обсуждали различные вопросы инвестиций, развитие Северного морского пути и переход к круглогодичной навигации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Корабли ВМФ России в Арктике
Корабли ВМФ России в Арктике
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.