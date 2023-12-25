Shaman стал доверенным лицом Путина

Выборы состоятся 17 марта 2024 года

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, стал доверенным лицом президента России Владимира Путина. Видео, на котором Ярослав подписывает заявление о согласии стать доверенным лицом кандидата в президенты, певец выложил в Telegram-канале.

В комментарии к посту артист пояснил подписчикам происходящее. Владимир Путин ранее объявил о своем участии в выборах президента России.

Голосование на выборах главы российского государства будет проходить с 15 по 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные президентские выборы в российской истории.

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