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Shaman стал доверенным лицом Путина

11:45
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

Выборы состоятся 17 марта 2024 года

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, стал доверенным лицом президента России Владимира Путина. Видео, на котором Ярослав подписывает заявление о согласии стать доверенным лицом кандидата в президенты, певец выложил в Telegram-канале.

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В комментарии к посту артист пояснил подписчикам происходящее. Владимир Путин ранее объявил о своем участии в выборах президента России.

Голосование на выборах главы российского государства будет проходить с 15 по 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные президентские выборы в российской истории.

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